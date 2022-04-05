30-40% самозанятых продвигали свои услуги и товары в запрещенных с марта соцсетях

Около 30-40% самозанятых в Свердловской области продвигали свои услуги и товары через инстаграм* и фейсбук* до того, как эти площадки были запрещены. Сейчас блогеры переучиваются работе в других социальных сетях.

«В марте под запрет попали социальные сети, где 30-40% самозанятых реализовывали свою продукцию. Сейчас мы помогаем им перейти в другие социальные сети. В ближайшие недели запустим специальные курсы на эту тему», – рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По его мнению, несмотря на экономический кризис, пострадает сфера самозанятых несильно.

«На мой взгляд, будет рост числа самозанятых, потому что это удобный механизм работы. Мы наблюдаем две очевидные вещи, [которые повлияют на этот рынок]. Первое – это изменение формата продвижения. Второе – изменение покупательской способности. Если покупательская способность будет снижаться, меньше людей будут пользоваться услугами сферы красоты, маркетинга и так далее, – говорит Валерий Пиличев. – С другой стороны, в сложное экономически время многие предприниматели оптимизируют свою работу. Будут нанимать специалистов по пиару, СММ, продвижению не в штат, а из числа самозанятых, потому что это дешевле».

С ним согласна уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. «Если смотреть на сложные времена, например, на 2020-2021 годы с пандемийными ограничениями, наоборот была тенденция к взрывному росту числа самозанятых, – говорит Артюх. – Люди, которые перестают быть заняты на производстве, ищут новые ниши и возможности зарабатывать. Индивидуальные предприниматели тоже меняют организацию на самозанятых, потому что это проще с точки зрения отсутствия лишней бухгалтерии и расходов».

Добавим, что всего по данным на 1 апреля 2022 года в Свердловской области насчитывается 132 тысячи самозанятых.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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