Качканарца оштрафовали на 30 тысяч за дискредитацию Вооружённых сил России

Жителя Качканара оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Поводом для составления протокола по новой административной статье 20.3.3 стал пост в соцсетях – на 29-летнего качканарца завели две административки, и одну из них уже рассмотрели в суде.
Как сообщили «Новому Дню» в секретариате, мужчине по первому протоколу назначили штраф 30 тысяч рублей. Слушание по второму делу перенесено.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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