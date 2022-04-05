В Екатеринбурге снова растет число заболевших ОРВИ

В Екатеринбурге снова фиксируют рост заболеваемости ОРВИ: за неделю выявлено 9464 случаев, что на 13,5% больше, чем неделей ранее, но ниже уровня эпидпорога на 27,3%.

Неблагополучными также остаются ЗАТО Свободный, Богданович, Полевской и Сухой Лог. В остальных территориях, напротив, заболеваемость сезонными вирусами снижается. Всего в Свердловской области за неделю заболели 20,7 тысячи человек, из них почти 58% – дети до 17 лет.

«Максимальный уровень заболеваемости – среди детей 3-6 лет, далее – дети 0-2 лет, затем идут дети 7-14 лет», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным лабораторных исследований (обследовано 86 человек), доминирует риновирус – в 17,4% проб. Также выделены коронавирусы, вирусы SARS-CoV-2.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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