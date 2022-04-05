Санкции ударили по котокафе: «Прожить хотя бы еще месяц – реальность любого социального проекта»

В Екатеринбурге может не остаться котокафе – заведений, где можно поиграть с котами и погладить их, а также взять питомца к себе домой. Сейчас в городе два таких кафе – «Мяу» и «Больше шерсти», в последнем говорят, что проект находится на грани.

«За этот месяц подорожало буквально все: начиная от кормов, наполнителей и заканчивая тем, что котокафе необходимо для работы, хотя и не так важно: расходные материалы, чай, кофе. И, если корма мы успели в небольшом объеме закупить, то вот со всем остальным дело обстоит сложнее. Цены растут ежедневно. Это реальность, с которой каждый из нас сталкивается, приходя в магазин. К сожалению, у нас с котами не было возможности создать стратегические запасы антисептиков, моющих средств и, что самое грустное, ветеринарных препаратов и наполнителей. Мы не хотим и не можем сейчас останавливать работу. И речь не только о наших пушистых сотрудниках, которых просто некуда было бы деть. Это больше о том, чтобы оставаться рядом с вами, продолжая наши встречи онлайн и в офлайне. Если говорить честно, то мы просто не знаем, какие у котокафе перспективы. Есть ли будущее у проекта. Будет ли оно завтра. Хотелось бы, чтобы завтра наступало каждый день, но пока это слишком далеко идущие планы. Продержаться, сколько получится. Прожить хотя бы месяц. Наверное, сейчас это реальность любого социального проекта. Вот и наша с котами тоже», – говорят в «Больше шерсти».

Оба котокафе продолжают работать. В «Мяу», которое находится на Чапаева, 17, напомнили, что ждут гостей без записи. «Мы никогда за четыре года не работали по предварительным звонкам и записи. Не планируем (если вдруг не свалится какой-то приказ, но это вряд ли). Наши сети всегда отражают новости в моменте, если вдруг что-то случилось – через секунду это будет написано. Поэтому не волнуйтесь и смело приходите. Коты – это та гавань мурчания, которой сейчас всем не хватает», – сообщили в «Мяу».

В «Больше шерсти» на Крылова, 26, напротив, работают только по записи – для того чтобы прийти в котокафе, нужно оставить заявку по телефону.

Екатеринбург, Елена Сычева

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