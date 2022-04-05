Гаишники поймали угонщика такси

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД поймали угонщика такси – молодой человек был пассажиром Hyundai Accent, а когда водитель отлучился, заблокировал двери, перелез на водительское сидение и ударил по газам. Об этом рассказал таксист, у которого и угнали машину, но в ту же ночь нарушителя поймали.

«При патрулировании на Сибирском тракте обнаружена угнанная иномарка. За рулем находился 22-летний молодой человек. Вместе с ним в салоне было еще двое мужчин, 32 и 42 лет. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа территориального ОВД. Автомобиль изъят и помещен на служебную парковку», – уточнили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Угонщиком оказался неработающий и ранее судимый житель уральской столицы. В отношении него сотрудники отдела полиции № 15 возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Екатеринбург, Елена Сычева

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