В службе переливания крови рассказали, какие доноры нужны

В Свердловской службе переливания крови опубликовали актуальную информацию по тому, какие доноры требуются сейчас. По данным «светофора», в достаточном количестве в медучреждениях региона есть только кровь 1 и 4 групп с положительным резус-фактором. По остальным есть недостаток. Всех желающих стать донорами ждут на станции переливания крови, перед донацией нужно уточнить информацию по телефону +7(343)-212-90-44.

Также в службе сообщили, что наилучшее время для прихода – понедельник, вторник и среда около полудня. Если прийти в эти дни не с утра, то процедура вместе с выполнением всех необходимых формальностей займёт меньше всего времени.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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