Рецидивист избил и похитил сожительницу, заподозрив, что она беременна

Ранее судимый 31-летний житель Ревды задержан по подозрению в похищении своей гражданской жены.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, вечером 3 апреля мужчина поссорился со своей 39-летней подругой, избил ее и вывез из города на ее же машине. В полицию позвонила взрослая дочь женщины, которая в это время общалась с матерью в соцсети и заподозрила неладное. Сотрудники полиции, получив информацию, задержали похитителя и освободили его жертву. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что автомобиль «Киа Рио», на котором ехали злоумышленник и его пленница, задержали на улице Объездной в городе Реже. Женщину пришлось срочно госпитализировать с диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и побои. По одной из версий, мужчина впал в ярость, узнав о возможной беременности сожительницы. Угрожая убийством, он повез ее в сторону Тюмени, но сотрудники полиции задержали его раньше.

Медработники сейчас оказывают потерпевшей помощь, а следователи проводят необходимые мероприятия.

Ревда, Елена Владимирова

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