В МВД сообщили о разоблачении банды уральских обнальщиков

В МВД России сообщили о задержании пятерых человек – их подозревают в организации мошеннической схемы с обналичиванием маткапитала.

«По предварительным данным, злоумышленники действовали с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов. Они привлекали лиц, имеющих право на распоряжение средствами материнского капитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа», – поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, на счета получателей маткапитала поступали деньги, а они передавали их организаторам мошеннической схемы. На новоиспечённых родителей оформляли объекты недвижимости по заниженной цене, а после подавались документы в ПФР, чтобы погасить искусственно созданный перед лжекредитным кооперативом заём. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области возбудили уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ. «Проведено 19 обысков. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали пятерых участников группы. Двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По предварительным подсчетам, ущерб от их действий может превышать 250 млн рублей», – рассказала Волк.

Екатеринбург, Елена Сычева

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