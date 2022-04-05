С начала года на улицах Екатеринбурга погибли 5 пешеходов, 78 получили травмы

Отдел ГИБДД Екатеринбурга выступил со спецобращением к пешеходам: их просят соблюдать правила дорожного движения. Только с начала 2022 года в городе случилось 82 ДТП с участием пешеходов. 78 из них получили травмы, в том числе – 10 детей, пятеро – погибли, в том числе – один ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД, 33 аварии произошли по вине самих пешеходов. Чаще всего они переходят через дорогу в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, прежде чем переходить дорогу даже по светофору, они не всегда убеждаются, что водители машин во всех рядах их заметили, а главное – остановились.

Также часто в аварии попадают люди, которые стоят на дороге без цели перейти ее, или неожиданно выходят из-за припаркованных автомобилей, так что водители не успевают их заметить и затормозить.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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