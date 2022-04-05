Четыре парка Екатеринбурга защитят от застройки

Комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской думы одобрила включение в список особо охраняемых природных территорий четыре городских парка. Новый статус получат парк Хвойный, парк имени Владислава Агафонова, сквер на улице Карла Либкнехта и сквер на Вознесенской горке. Их общая площадь превышает девять гектаров.

Об особенностях природных территорий рассказала зампредседателя городского комитета по экологии Татьяна Савина. Парк Хвойный находится между улицей Латвийской и коллективными садами в микрорайоне Компрессорном. В нем произрастает 80 видов деревьев, преимущественно сосны, фауна представлена 29 видами птиц и 10 видами млекопитающих. На содержание зеленого участка уходит около 1 миллиона рублей в год.

Парк имени Владислава Агафонова располагается в границах улиц Фигурная и Городская. В нем встречаются сосны возрастом от 80 до 120 лет, распространен бальзамический тополь, есть яблони.

Сквер на Вознесенской горке насчитывает 15 видов деревьев, в том числе яблони, лиственницы и липы, 5 видов кустарников и 24 вида дикорастущих трав. В сквере на улице Карла Либкнехта экологи определили 11 видов деревьев и 22 вида многолетних растений. На содержание городского сквера уходит чуть более полумиллиона рублей в год.

«Статус особо охраняемой природной территории защитит парки и скверы от нелегальной застройки, стоянки транспорта, разжигания костров и вырубки, за исключением санитарной», – отметила Татьяна Савина. Она также подчеркнула, что новый статус позволяет проводить благоустройство в парках и заменять устаревшие деревья.

Думская комиссия в целом одобрила проект, хотя без замечаний не обошлось. «Меня возмущает до глубины души такая мотивация «спасет парк от будущей застройки». У нас что, строители приходят и где попало начинают строить, куда глаз упал? Что за отношение к застройщикам города? Вы считаете их врагами? Сколько можно это слушать? Я всегда думал, что развитому городу застройщиками надо гордиться», – выдал гневную тираду депутат Владимир Крицкий, управляющий крупной строительной компанией. Тем не менее, вопрос был вынесен на заседание думы.

По информации комитета, в Екатеринбурге статус ООПТ уже получили 18 городских парков. Согласно генплану города, к 2035 году их количество должно увеличиться до 40.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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