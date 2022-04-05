Владелец пекарни получил предостережение от УФАС за слова о подорожании хлеба

Сегодня, 5 апреля, УФАС по Свердловской области выдало директору ООО «Хлеб и сладости» (частная пекарня «На Вишнёвой») предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции*.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предприниматель выступил в СМИ с заявлением о повышении с понедельника цен на хлеб. «Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими реализацию продовольственных товаров, как руководство к действию», – заявили в УФАС.

УФАС также обращает внимание на необходимость ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары.

Отметим, что свое заявление порталу е1.ru руководитель пекарни сделал еще в начале марта, когда сказал, что в его производстве используются импортные составляющие – упаковка и маргарин. «Действительно, это так. В нашем производстве присутствует везде валюта. Цена заявлена и с 24 рублей с понедельника вырастет до 30», – сообщил Анатолий Павлов.

*Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ

Екатеринбург, Елена Владимирова

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