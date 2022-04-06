На Уралмаше частично перекроют улицу Победы

В Екатеринбурге на 4,5 месяца ограничат движение по улице Победы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 25 апреля по 9 сентября будет перекрыта нечетная сторона одной из главных улиц Уралмаша на участке от Ломоносова до Индустрии. Здесь запланирован ремонт тепломагистрали, работы будет проводить застройщик «ЖБИ 2020».

«Специалисты предприятия просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут», – говорится в сообщении.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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