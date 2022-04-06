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Среда, 6 апреля 2022, 10:25 мск

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На Урал с зимовки возвращаются перелетные птицы

В Свердловскую область после зимовки в тёплых регионах возвращаются перелетные птицы. Так, сотрудники Висимского биосферного заповедника рассказали, что в окрестностях Верхнего Тагила замечены зяблики, зеленушки и серые цапли.

Орнитологи объясняют, что перелетные птицы возвращаются с зимовки не разом, а волнами, в зависимости от температуры воздуха, наличия корма. Зеленушки, замеченные в Висиме, например, относятся к первой волне – они, как правило, прилетают, когда еще лежит снег. Всего может быть до 5-6 волн, птицы будут возвращаться вплоть до июня.

Екатеринбург, Елена Сычева

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