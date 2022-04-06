В Свердловской области стало больше единороссов

В Свердловской области увеличилось количество членов и сторонников партии «Единая Россия».

Как сообщили «Новому Дню» в региональном отделении ЕР, в январе было принято 62 заявки на оформление новых партбилетов, за февраль и март – еще 98, а только за первую неделю апреля собрано уже 47 заявок от желающих стать членами «Единой России». При этом все новобранцы ранее были сторонниками партии – это необходимое условие для получения партбилета. «В сторонники партии люди записываются каждый день целыми группами», – рассказали агентству в пресс-службе СРО ЕР.

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 48 170 единороссов. В марте партию по собственному желанию покинули пять человек. «Кто-то побоялся угрозы европейских санкций, кто-то ушел по своим личным мотивам и взглядам», – добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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