«В работах отражается особенная красота»: в Екатеринбурге прошел первый день Недели моды (ФОТО)

5 апреля стартовал 16-й сезон Недели моды (Fashion week) в Екатеринбурге. Вчера в Уральском центре развития дизайна состоялась первая презентация коллекций российских модных домов.

Как сообщила «Новому Дню» пиар-менеджер Fashion week Евгения Ивлева, первое мероприятие посетили как простые горожане, купившие билеты, так и приглашенные гости: директор «Уральской ночи музыки» Евгений Горенбург, игроки хоккейного клуба «Автомобилист» и другие.

В первый день Недели моды гости увидели коллекции пяти российских дизайнеров, в том числе уральских – это Елена Белоусова, Лариса Султанова, Кристина Долматова и Елена Пискулина, а также московский дизайнер и модельер Элеонора Амосова.

Как сообщила «Новому Дню» директор проекта Надежда Матюхина, на Fashion week в течение пяти дней гостям свои работы представят более 50 российских дизайнеров. «Наша цель – показать, что русские дизайнеры и представители разных школ моды могут делать по-настоящему хорошо, в их работах отражается наша особенная красота», – отметила она.

Следующие показы также пройдут в Уральском центре развития дизайна. 6 апреля работы представят по большей части представители московской школы моды, а 7-9 числа состоятся показы детских коллекций. В показах участвуют студенты и выпускники Уральской государственной архитектурной академии.

Как пояснила Евгения Ивлева, работы дизайнеров и модельеров, представленных на мероприятии, можно будет приобрести после окончания Недели моды.

Многие екатеринбуржцы посещают мероприятие из года в год. «Это одно из немногих событий, куда я могу одеться так, как хочу, – заявил корреспондентам «Нового Дня» молодой человек Алексей в наряде из черного кружева. – Здесь, если вы заметили, все одеты не так, как обычно на улицу, для ценителей важно иметь платформу для самовыражения, у меня куплены билеты на несколько показов».

Екатеринбург, Мария Зыкова, Семен Саливанчук

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