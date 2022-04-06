В Екатеринбурге на 30% упал спрос на авиаперелеты

Проблемы российской авиаотрасли из-за западных санкций и закрытие полетов в Европу привели к значительному сокращению пассажиропотока в аэропорту Кольцово в марте этого года. Основное падение авиаперевозок пришлось на маршруты в Москву и на международные линии. Повлияло на ситуацию и закрытие воздушного пространства над аэропортами юга России.

На рейсах в столичные аэропорты перевезено 124,5 тысячи пассажиров, что на 32% меньше показателя 2019 года (до пандемии). На международных перелетах пассажиропоток снизился на 58% и составил 55,8 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Кольцово. Всего за первый месяц весны на рейсах Кольцово было обслужено 326 тысяч пассажиров, что на 30% меньше, чем в марте 2019 года.

В минувший месяц были резко сокращены или отменены регулярные и чартерные рейсы в страны, которые популярны у туристов в весенний сезон – Египет, Доминикана и прочие. От большего падения международных перевозок удержало только развитие полетных программ авиакомпаний в страны ближнего зарубежья – Армению, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

В последние два года в екатеринбургском аэропорту активно развивалось обслуживание региональных рейсов внутри страны. Но и здесь зафиксировано падение спроса. Только из-за запрета полетов на юг России пассажиропоток на внутренних линиях снизился на 29 тысяч пассажиров. Мартовское падение от рекордных показателей 2021 года составило 19%.

Объемы грузовых и почтовых перевозок снизились на 43% к 2019 году. Сейчас прекращена доставка грузов из европейских хабов в Амстердаме и Льеже, продолжает оставаться закрытым Китай, добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»