Жительница Екатеринбурга оплатила 150 дорожных штрафов своего сына, чтобы у него не забрали «Мерседес»

В Екатеринбурге судебные приставы добились единовременного погашения 150 просроченных штрафов за нарушение ПДД. Исполнительное производство было возбуждено в отношении 21-летнего парня. У него накопился долг в 133 тысячи рублей штрафов ГИБДД за превышение скорости.

Приставы выяснили, что у должника в собственности находится автомобиль Mercedes-Benz E 200 CGL. Поскольку молодой мужчина в отведенный срок добровольно не погасил долг, с него дополнительно взыскали исполнительский сбор на общую сумму 9 тысяч рублей. Чтобы принудить екатеринбуржца выплатить долг, сотрудники УФССП разыскали его машину. Когда пристав приехал на парковку, где был «Мерседес», к нему подошла женщина – как оказалось, это была мать должника. «Штрафы были погашены на следующий день, после того, как должник пришел вместе с матерью на прием к судебному приставу – исполнителю, где была проведена дополнительная воспитательная беседа с 21-летним гражданином», – сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Молодому человеку объяснили, что за неуплату долга его автомобиль будет передан на оценку для последующей продажи. После этого мать оплатила все штрафы сына.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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