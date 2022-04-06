Число новых случаев Covid-19 на Среднем Урале упало до январского уровня

Число новых случаев заражения коронавирусом в Свердловской области упало ниже 700 за сутки впервые с 20 января.

Как сообщили в региональном оперштабе, зарегистрировано 692 случая, в том числе 329 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев НКИ составляет 429 606.

Состояние 203 госпитализированных оценивается как тяжелое, 113 из них находятся в реанимации, в том числе 73 – на аппаратах ИВЛ. За сутки скончались пятеро больных Covid-19, всего – 10 611.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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