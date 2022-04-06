Свердловские либерал-демократы готовятся к прощанию с вождем

Представители свердловского отделения ЛДПР планируют лично принять участие в прощании со своим лидером Владимиром Жириновским, который скончался сегодня, 6 апреля.

«Мы сами узнали об этом недавно, – рассказал «Новому Дню» координатор свердловского отделения ЛДПР, депутат заксо Александр Каптюг, – но информацию уже официально подтвердили. Как и когда будет прощание, пока не знаем, но по возможности постараемся поехать… Я точно поеду».

«Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», – сообщила ранее фракция ЛДПР в Госдуме.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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