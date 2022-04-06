Путин присвоил звание заслуженного врача РФ двум уральским медикам

Два медицинских работника из Екатеринбурга получили звание «Заслуженный врач Российской Федерации», передает «Новый День». Соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин.

Один из врачей – нейрохирург Валерий Манащук, который оперирует в «УГМК-Здоровье», второй – директор Уральского института травматологии и ортопедии имени Чаплина Игорь Шлыков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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