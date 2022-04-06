«Есть зрелые российские продукты», – в Екатеринбурге рассказали об импортозамещении в сфере IT

В 2023 году в Уральском федеральном университете будет открыта программа бакалавриата по специализации «искусственный интеллект» минимум на 70 бюджетных мест.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Института радиоэлектроники и информационных технологий Уральского федерального университета Илья Обабков. По его словам, каждый год в сфере IT появляются новые ниши, которые дают бывшему радиофаку новые возможности, но и ставят новые вызовы. В этих условиях очень важно взаимодействие вуза с уральскими компаниями, которые хотят получать специалистов, соответствующих именно их требованиям. Для этого на старших курсах после базовой подготовки открываются курсы с узкой специализацией, сейчас таких уже около 50. Среди востребованных сегодня IT-специальностей – «искусственный интеллект», «анализ данных», «разработка ПО», «дизайн ПО», «дизайн интерфейса».

Абитуриенты идут в сферу IT достаточно охотно. По словам Обабкова, только в этом учебном году учиться на айтишников пришли 1018 первокурсников. Потребность компаний в молодых специалистах растет. «Компании отлавливают талантливых студентов уже со второго курса. К четвертому курсу у студентов уже очень высокий процент трудоустройства, некоторые к этому времени уже сменили по несколько мест работы, потому что они растут», – заявил Обабков. Увеличение набора студентов до двух тысяч зависит уже от возможностей самого вуза – площадей помещений, количества преподавателей и техники.

Руководитель практики комплексной цифровизации процессов Naumen Никита Кардашин рассказал, что его компания активно участвует в подготовке студентов-айтишников. «В том году на наших спецкурсах в УрФУ учились 257 студентов. Мы давно прорабатываем эту тему, и все IT-компании поступают так же, готовят специалистов сами, потому что больше их взять негде», – пояснил он. Эксперт также отметил, что уехали или планируют уехать из России не более 6% специалистов этой сферы, а принятые государством меры поддержки – снижение налогов, отсрочка от армии, гранты, – позволят нормализовать ситуацию.

Кардашин также отметил, что в сфере автоматизации контакт-центров, бизнес-процессов использовалось до 30-40% программного обеспечения зарубежного производства. Но сейчас многие компании переходят на отечественные аналоги, которые порой даже лучше импортных. «Есть зрелые российские продукты, которые не только не уступают зарубежным, но и где-то их превосходят. Проблема пока ощущается, но ее нельзя назвать огромной. Сложен любой переход в принципе, процесс замещения требует и привлечения дополнительных сотрудников и времени», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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