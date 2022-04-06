На Химмаше водитель грузовика протаранил две машины и автобус (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня днем на улице Пархоменко возле дома № 44 водитель грузовика «Вольво» устроил массовую аварию. Не справившись с управлением, он врезался в стоящие автомобили «Хендай Крета» и «УАЗ Патриот», а также задел автобус ПАЗ. В результате ДТП люди не пострадали, сообщили в пресс-службе городской госавтоинспекции. Легковые машины получили механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД выявили у водителя «Вольво» признаки опьянения. Однако мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование. В отношении него составлен административный протокол, нарушителю грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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