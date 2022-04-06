«Изделия, фамилия директора, срок производства»: Высокинский назвал рецепт импортозамещения

Член Совета Федерации от Свердловской области, бывший глава Екатеринбурга и вице-губернатор Александр Высокинский подчеркнул, что в процессе импортозамещения важно принимать решения по объемам заказов вместе с другими регионами.

«Сегодня открываются более чем серьезные перспективы для импортозамещения как в приборостроении, так и в двигателестроении, где мы были всегда сильны. Безусловно, сегодня этот шанс нужно использовать, и то, что мы раньше покупали, производить. Вместе с другими областями принимать решение по общим объемам возможных заказов – и дальше, как в советское время: изделия, фамилия директора, срок производства,– считает Высокинский. – Безусловно, сегодня очень важно начать заниматься импортозамещением – но не поиском возможностей, как все-таки привезти в страну что-то импортное, а тем, как воспроизвести у себя, производить у себя. Для нас это налоги, рабочие места, развитие технологий, изменение нашей экономической природы.

Мы с вами всегда были лидерами в оборонной сфере, и мы этим гордимся, но в меньшей степени занимались производством средств производства для нефтегазодобычи. А это сегодня очень хороший сектор рынка, на котором мы можем работать. Вы знаете, у нас на прибыль вышел Уралмаш, и завод сегодня загружен. У нас работают другие промышленные гиганты: тот же НПО автоматики, завод имени Калинина – мы все это можем делать сами. Поэтому здесь главное не нервничать – да, немного, происходит шторм, но чем лучше мы его пройдем, те лучше будем жить в будущем».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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