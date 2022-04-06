В Екатеринбурге выпустили книгу об истории битломании в СССР «Как мы любили «Битлз»

8 апреля в Ельцин-центре презентуют книгу «Как мы любили «Битлз» Дмитрия Карасюка – автора нескольких биографий знаменитых уральских рок-групп и двухтомной «Истории Свердловского рока».

Волна битломании накрыла весь мир в середине 1960-х годов. В других странах она закончилась с распадом ливерпульской четверки. Но в СССР находившаяся под идеологическим прессингом любовь к «Битлз» не ослабевала в течение десятилетий. Однако этот феномен не был должным образом исследован.

Книга Дмитрия Карасюка «Как мы любили «Битлз» восполняет этот пробел. Автор собирал факты и воспоминания о событиях, происходивших во всех концах бывшего СССР, однако Свердловск/Екатеринбург был и остается особым местом в истории битломании. Основанный в 1985 году Уральский Битлз-клуб активно действует до сих пор. В том же году был начат выпуск журнала «Эплоко» – первого на территории СССР битловского фанзина. А сейчас на набережной Исети можно посмотреть на памятник четырем музыкантам из Ливерпуля.

Из книги вы узнаете – что сами битлы знали об СССР? Кто из советских граждан бывал на их концертах и мог гордиться личным знакомством с кумирами? Как песни «Битлз» продирались сквозь глушение радиоэфира? Чем отличалась информация о квартете в подцензурных журналах и книгах от того, что печаталось в свободном самиздате? И многое другое.

Ведущим презентации 8 апреля в 19 часов в медиазале Ельцин-центра будет Алексей Коршун, редактор журнала «Эплоко» и автор программы «Rock'n'Talk» на радиостанции «Rock Arsenal». Вход на презентацию свободный, по регистрации.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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