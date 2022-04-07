Самбисты УГМК привезли с Всероссийского турнира 12 медалей. Пять из них – золотые (ФОТО)

В Красноярске в Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили прошли Всероссийские соревнования по самбо памяти заслуженного тренера РСФСР Альберта Астахова и мастера спорта СССР Эдуарда Агафонова. Спортсмены из клуба УГМК завоевали сразу 12 медалей, в том числе пять – высшей пробы. Таким образом, они существенно улучшили результат прошлого года, когда на их счету было пять наград различного достоинства.

Вот имена победителей и призеров.

До 53 кг

1. Павел Трапезников

До 58 кг

2. Валерий Сороноков

3. Данир Шамсутдинов

До 79 кг

1. Кирилл Корюкин

2. Артем Кривых

3. Иван Сухогузов

До 88 кг

1. Александр Канатчиков

2. Турпалали Гусиханов

До 98 кг

1. Иван Никулин

2. Сергей Кузнецов

3. Дмитрий Торгашов

Свыше 98 кг

1. Глеб Познахирко

Альберт Астахов основал Всероссийский турнир по спортивному самбо в 1995 году. В 2009 году – после ухода Альберта Михайловича из жизни – турнир получил статус мемориала и был объединен с турниром по спортивному самбо памяти Эдуарда Васильевича Агафонова. Альберт Астахов был тренером Эдуарда Агафонова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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