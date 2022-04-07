Тысячам должников за тепло в Екатеринбурге отключат горячую воду

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» планирует ограничить горячее водоснабжение должников в апреле 2022 года. Уведомления об этом направлены 4,5 тыс. жителей, накопившим долги за теплоресурсы более чем за два месяца. Общая задолженность составляет 180 млн рублей. Рекордсмен – житель Железнодорожного района Екатеринбурга задолжал более 340 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Игнорируя уведомления энергетиков, должники рискуют остаться без горячей воды. Кроме основной суммы задолженности им придется платить еще и за повторное подключение. Данное требование определено постановлением правительства РФ № 354.

Чтобы избежать неприятностей, жителям необходимо срочно погасить имеющуюся задолженность и не допускать ее появления. Узнать сумму долга можно из квитанции, а также в личном кабинете клиента на сайте ekb.esplus.ru.

Погасить долги онлайн можно любым удобным способом:

– через «личный кабинет» на сайте или мобильное приложение, доступное в «Play маркете» и App Store без комиссии;

– через форму обратной связи без комиссии – https://ekb.esplus.ru/service/pay/.

Если на момент получения уведомления долг будет погашен, клиенту не надо дополнительно информировать об этом энергетиков – данные о платежах обновляются ежедневно.

На сегодня общая задолженность жителей Екатеринбурга перед предприятиями группы «Т Плюс» за тепло составляет 769 млн руб.

Напоминаем, что за долги может быть вынесено постановление о запрете на распоряжение имуществом (в том числе запрет на продажу автомобиля или жилья, переоформление собственника), а также могут быть введены ограничительные меры на поставку ресурса и запрет на выезд за границу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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