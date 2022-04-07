Православные празднуют Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день

Православные христиане отмечают Благовещение – один из самых почитаемых праздников, в честь явления деве Марии архангела Гавриила, который принёс ей благую весть, рассказав, что она будет Матерью Сына Божия. От Благовещения до Рождества Христова ровно 9 месяцев.

В этот день, по православной традиции, считается грехом работать, заниматься повседневными делами – посвятить себя надо молитве. Есть даже поговорка: «Птичка гнёздышко не вьёт, девка косу не плетёт». Некоторые, впрочем, трактуют ее как запрет на стрижки, причёски, и так далее. Считается, что в Благовещение нельзя гневаться, обижать кого-то, устраивать ссоры. Не принято давать в этот день взаймы или отдавать что-то из дома. Также есть суеверие, связанное с этим днём, которое запрещает надевать новую одежду.

Приметы, связанные с Благовещением, предсказывают погоду на будущее. Так, если к 7 апреля не сошёл снег, это считается плохим признаком и означает, что холода продержатся еще месяц. По погоде на Благовещение судили о погоде и на Пасху (в этом году она выпадает на 24 апреля). Ясная погода в этот день обещает хороший урожай и тёплое лето. Дождь – к хорошей рыбалке, обилию грибов и зерна. Возвращение перелётных птиц – к скорому началу лета. Гроза на Благовещение – к теплому лету, обилию орехов. По одному из суеверий, женщина, успевшая 40 раз в течение этого дня обратиться к своему супругу «милый», обеспечивала семье гармонию и мир на год вперед.

Екатеринбург, Елена Сычева

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