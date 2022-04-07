К Екатеринбургу движется циклон с дождями

На Екатеринбург движется циклон со Средней Волги, который принесёт дожди. По данным Росгидрометцентра, в пятницу столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов, но уже в субботу начнётся потепление, хотя осадки продолжатся. В субботу и воскресенье будет пасмурно и до +10 °C днем.

С новой недели погода начнет меняться. В регион придут воздушные массы из Причерноморья, которые принесут с собой тепло и солнечную погоду. В понедельник начнёт проясняться, хотя будет еще только около +10, во вторник – также солнечно, будет +12 днем, в среду воздух прогреется до +14 °C.

Екатеринбург, Елена Сычева

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