В мэрии Екатеринбурга рассчитывают на возвращение зарубежных компаний

Начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, что некоторые из ушедших зарубежных компаний рассчитывают вернуться обратно на российский рынок. Речь идет прежде всего о торговых сетях.

«Некоторые ушедшие сетевики идут с нами на определенный контакт, другие не считают необходимым вести переговоры с администрацией города. Многие из тех, кто контактируют, говорят, что рассматривают возможность через некоторое время вернуться. Но у них проблемы не только политические, а в том числе логистические, потому что они завозят свою продукцию с разных мест. Те же KFC, «Макдональдс», «Бургер Кинг» имеют свое производство в России. У «Макдональдса» есть собственный завод, «Бургер Кинг» закупает говядину у «Мираторга». Эти компании не имеют проблем с логистикой. По непродовольственным товарам примерно та же история: кто-то научился производить здесь, а кто-то завозил из Европы. Сейчас они готовы искать другие пути или завозить продукцию через тот же Китай. Как только у них эти вопросы решатся, они могут вернуться», – сообщил Прядеин.

Также он отметил, что торговые центры вряд ли останутся в убытке из-за пустующих площадей, которые раньше арендовали зарубежные магазины. Договоры аренды рассчитаны на 2-3 месяца и плата по ним продолжает поступать. Если же зарубежные компании не вернутся, их место займут другие магазины. Кроме того, площади ТЦ можно переоборудовать под общественные пространства или сделать фуд-корт. Удачный опыт в этом есть у «Гринвича», добавил Алексей Прядеин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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