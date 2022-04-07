На Белоярское водохранилище прилетели лебеди (ФОТО)

На Белоярское водохранилище прилетели белые лебеди. Птиц заметили сотрудники Белоярской АЭС. По их словам, они насчитали 27 особей.

Скорее всего, это просто привал, в этих краях лебеди, как правило, не гнездятся, об этом «Новому Дню» рассказала орнитолог Нина Садыкова. «Это лебеди-шипуны. Скорее всего, это просто привал на пролёте», – уточнила она.

Некоторые люди считают, что если лебедей в стае нечётное количество, то это свидетельствует о гибели одной из особей, так как эти птицы всегда образуют пары. Однако Нина Садыкова объяснила, что это не так. «Лебеди образуют пары не в первый год жизни и гнездятся не каждый год, поэтому в любой стае могут быть как молодые особи, еще одинокие, так и взрослые, которые по каким-то причинам потеряли или еще не нашли свою пару. О гибели лебедя это точно не свидетельствует», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»