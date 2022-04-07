«Большой Академический» начнут строить в следующем году

В следующем году начнётся строительство т.н. Большого Академического – застройка района в южной части города на участке более 300 га. Соглашение об этом подписал девелопер проекта ГК «КОРТРОС» с правительством Свердловской области и Дом.рф.

«Идет плановая проработка градостроительной документации. Сейчас есть сложные нестандартные вопросы по инженерному обеспечению данной территории, но в нынешних обстоятельствах необходимость ускоренной реализации этого проекта, его значимость и привлекательность в разы выше. Сам Академический прирастает перспективами, а «Большой Академический» просто требует безотлагательного запуска. За этим, конечно, стоят и серьезные вызовы, которые предстоит решить и девелоперу, и администрации, и правительству Свердловской области – мы рассчитываем на поддержку и уверены, что совместными усилиями создадим необходимые условия для дальнейшего устойчивого развития жилищного строительства в Екатеринбурге. На строительную площадку мы планируем выйти в следующем году. Дополнительный потенциал «Большого Академического» свыше 2 млн кв. м жилья», – рассказал в интервью «Коммерсант-Урал» гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

По его словам, девелопер продолжает искать партнёров, которые будут помогать развивать район ускоренными темпами. «Академический – уникальная площадка с точки зрения не только социальной инфраструктуры, но и потенциала инвестиций. Мы понимаем, что объем строительства, который может и должен тянуть Академический, выше, чем те 350 тыс. кв. м, которые мы сегодня в моменте строим сами. По большому счету, хотелось бы поменьше жить на стройке. Хотелось бы поскорее увидеть Академический в том виде, в котором его закладывали основатели-проектировщики. Темпы, которые может показывать в своем развитии район, могут быть обеспечены только совместными усилиями. Грубо говоря, объем строительства в Академическом можно увеличить в полтора раза. Более того, и «Большой Академический» может привлечь пул застройщиков, которые совместно будут показывать еще больший результат», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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