Администрация Екатеринбурга откажется от закупок транспорта и коммунальной техники

Администрация Екатеринбурга определила, на чем можно сэкономить в условиях кризиса. Все обязательства по строительству социальных объектов городские власти обещают выполнить. Однако об обновлении общественного транспорта и уборочной техники на время придется забыть.

Как сообщил начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин, сейчас мэрия расплачивается по лизинговым контрактам по ранее приобретенным автобусам. Планов по закупке нового транспорта в 2022 году нет. «Хотя если Федерация предложит хорошие условия, то, я думаю, соответствующее решение может быть принято», – отметил чиновник.

Также в этом году мэрия не будет покупать новую коммунальную технику. В первую очередь стоит задача расплатиться по лизинговому контракту за 78 машин, которые были приобретены в 2021 году. «Это разумно, так как при росте стоимости запчастей придется увеличить расходы на содержание и ремонт имеющейся техники», – пояснил Прядеин.

Кстати, именно в коммунальной технике оказался самый большой процент импортных деталей. Вакуумное оборудование и щетки для уборочных машин поставлялось из Великобритании, и теперь город срочно ищет замену.

Еще одна статья экономии – электронные торги и отказ от участия в выставках и делегациях. «Тем более, в этом году зарубежные мероприятия нам не грозят», – заметил Прядеин. По его словам, на проведении торгов по малым закупкам (до 600 тысяч рублей) город уже сэкономил 24 миллиона рублей на контрактах. Все эти деньги будут аккумулироваться в бюджете для покрытия непредвиденных социальных расходов. Также будет экономия по фонду оплаты труда. Зарплата сотрудников мэрии не изменится, но, вероятно, части премий они лишатся.

При этом все социальные объекты будут достроены. Это касается школ, детских садов, ФОКов и дорог. «Необходимо даже сокращать сроки строительства по некоторым объектам, чтобы была возможность быстрее расплатиться за стройматериалы. У нас сейчас порядка 20 объектов социальной сферы находится. Там, где мы не успели купить санкционное оборудование, мы ищем аналоги производства России, Китая или других стран», – сообщил Алексей Прядеин.

В целом, по его словам, Екатеринбург пока не ощутил экономического кризиса. В бюджет исправно поступают налоговые отчисления, никаких корректировок в данный момент не требуется. Но санкции могут иметь отложенный эффект до одного года. «Администрация города должна обеспечить жизнедеятельность населения. Это товарный рынок, оказание бытовых услуг, нормальная работа городского транспорта и благоустройство. Пока с этим у нас все штатно», – добавил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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