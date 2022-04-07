Новые помещения для НИИ ОММ начнут строить в 2023-м

В следующем году начнется активная фаза развития медицинского кластера в Академическом. Речь идет, прежде всего, о строительстве новых зданий для НИИ охраны материнства и младенчества.

«Если говорить о финансовой стороне, то при нынешних обстоятельствах те заявления, которые сделаны, и те инструменты поддержки, которые сегодня оказаны правительством, дают уверенность в том, что ничего не произойдет с планами по строительству медкластера и мы увидим начало стройки НИИ ОММ в следующем году, – рассказал в интервью «Коммерсант-Урал» гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. – Проектирование идет строго по плану. Мы со своей стороны готовы идти навстречу, помогать всем, чем можем помочь».

По его словам, точная сумма инвестиций в медкластер пока неизвестна, поскольку не завершено проектирование, однако «сама идея себя оправдала». «Если смотреть на концепцию создания медкластера в Академическом – это в первую очередь решение задачи дефицита высококвалифицированных кадров. Второе, если говорить о самом НИИ ОММ, то это поддержка высокотехнологичной, интеллектуальной инфраструктуры. В рамках развития медкластера предусматривается перенос на территорию Академического УГМУ – это тоже решение задачи кадрового обеспечения. Мы обязательно совместными усилиями найдем варианты по обеспечению медицинского кластера новыми высокотехнологичными производствами, по крайней мере, мы видим, что перенос НИИ ОММ (из центра Екатеринбурга) на новую территорию станет магнитом для притяжения производств, клиник. Мы получим многократный эффект», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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