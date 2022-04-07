В Академическом появятся офисники

Екатеринбург, Апрель 07 (Новый День, Елена Сычева)– В Академическом районе могут появиться не только жилые и коммерческие площади, но и офисные здания. Об этом в интервью «Коммерсант-Урал» рассказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.

«Мы видим перспективу формирования Академического как наукограда. И стратегия по созданию новых рабочих мест крутится вокруг науки. Если говорить, что конкретно может подтолкнуть к созданию рабочих мест, то у нас серьезный объем земли выделен под строительство офисных пространств. Все необходимые градостроительные возможности для создания новых рабочих мест производственного и инфраструктурного толка предусмотрены», – сказал он.

Киселев уточнил, что в настоящее время предприятие ведёт переговоры с потенциальными партнерами, которые могут обеспечить появление в Академическом «больших масштабных офисных пространств».

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