На Химмаше многоэтажки остались без лифтов – кто-то украл кабели

Жители многоэтажных домов на улице Водной в Екатеринбурге пожаловались на неработающие лифты. По словам Александра, который обратился в редакцию «Нового Дня», в высотках уже три дня жителям приходится подниматься и спускаться пешком. Лифтовое оборудование остановилось еще 5 апреля. Этому предшествовало кратковременное отключение электроэнергии. «Был перебой со светом. Отключали буквально на несколько секунд. Что это было, я не знаю, но после этого перестали работать лифты в нашем подъезде. Потом оказалось, что и во всех остальных тоже», – рассказал собеседник агентства.

Жильцам домов на улице Водной сообщили, что лифты встали, потому что кто-то украл кабели. Получить комментарий управляющей компании, которая обслуживает дома, не удалось, но ситуацию прояснили в администрации Екатеринбурга. «Действительно, неизвестные украли кабели связи системы диспетчеризации на домах на Водной, 13, 13а, 15, 19 и 21, проходящие по кровлям данных домов. Без диспетчерской связи включить лифты нельзя. Планируется восстановить работу лифтов до конца недели», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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