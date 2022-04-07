В УГМК рассказали о пережитой трансформации

В УГМК подвели итоги программы операционной трансформации за 2021 год. В этой масштабной работе принимали участие коллективы 12 предприятий.

Как отметили в пресс-службе компании, за год на предприятиях УГМК, участвующих в программе, было подано 503 инициативы, принесших экономический эффект. Наибольшее количество их реализовано на АО «Уралэлектромедь» – 147, АО «УК «Кузбассразрезуголь» – 120, АО «Электрокабель» – 51, ПАО «Гайский ГОК» – 36, АО «Сибирь-полиметаллы» – 25.

Экономический эффект по предприятиям (план/факт) в показателях «млн руб.» составил:

ЧЦЗ – 360/525, Nova-Цинк – 485/429, Сибирь-Полиметаллы – 585/796, Уралэлектромедь – 1800/2729, Гайский ГОК – 1500/2114, Учалинский ГОК – 100/1803, Кузбассразрезуголь – 5256/9323, Электрокабель-Кольчугинский завод – 400/508, Сибкабель – 0/26, СУМЗ – 900/1018, Башмедь – 800/560, Надеждинский металлургический завод – 0/126.

В 2022 году к программе трансформации присоединятся еще 10 предприятий УГМК, ожидаемый экономический эффект прогнозируется в размере 16 млрд рублей.

В результате работы «Фабрики идей» из поданных 25000 заявок было принято к реализации 16000, уже реализовано 5000.

На «Досках решения проблем» обозначено 17000 вопросов, требующих разрешения, из них 14000 решены. Средний срок решения проблемы составил 16 дней. Большинство предложений направлено на улучшение условий труда, увеличение объемов производства и повышение безопасности труда.

Джахангир Махмудов, директор по трансформации УГМК отметил следующие важные моменты: «Наша стратегическая цель – построение самой эффективной и рентабельной компании по добыче и переработке металлов, угля в России, и операционная трансформация как раз является ключевой частью, ключевой инициативой для достижения этой цели. Операционная трансформация помимо денежных эффектов приносит прежде всего изменения поведенческих практик и привычек. Это определенные культурные изменения. Когда мы приходим в проект на предприятие, мы сподвигаем коллег посмотреть на нашу совместную работу под другим ракурсом».

Подробнее о достигнутых результатах можно посмотреть в видеоролике.

Итоги трансформации-2021

Верхняя Пышма, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»