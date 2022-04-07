В Екатеринбурге может подешеветь проезд в городской электричке

Администрация Екатеринбурга не будет отказываться от проекта наземного метро из-за экономического кризиса. Более того, мэрия рассчитывает, что в этом году удастся снизить стоимость проезда в городской электричке, и тогда такой вид транспорта станет популярным у горожан.

Как сообщил начальник департамента экономики Екатеринбурга Алексей Прядеин, Минтранс РФ разработал постановление об единой тарифной зоне в пределах муниципального образования. Когда документ утвердят, стоимость поездки в городской электричке можно приравнять к тарифу поездки на общественном транспорте – в Екатеринбурге это 32 рубля. Сейчас поездка на электропоезде от Компрессорного до вокзала стоит почти в три раза дороже – 86 рублей. «Когда мы сделаем проезд в электричке 32 рубля, то спрос увеличится. Свердловская железная дорога поставит «Ласточки», увеличит регулярность движения поездов. Мы постараемся привести в нормальный вид подходы к действующим станциям: опасные кусты и завалы уберем. Рассчитываем что на станции Ботанической будет переделан наземный переход. Кроме того, до 2024 года планируем построить две дополнительные станции от Компрессорного в сторону Новокольцовского и в сторону «Екатеринбург Экспо», – пояснил Прядеин.

По его словам, мэрия параллельно будет прорабатывать возможность оплаты проезда в электричке «Е-картой», а в будущем может появиться единый проездной на все виды общественного транспорта в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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