Пьяный водитель сбил на переходе 8-летнего ребенка (ФОТО)

На улице Пехотинцев в Екатеринбурге нетрезвый 28-летний водитель ВАЗ-21114 сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД Екатеринбурга, авария произошла в четверг, 7 апреля, около 19:00. Пострадавший мальчик был госпитализирован с ушибами.

По данным полиции, стаж водителя – 7 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз. Мужчина пояснил, что ребенок выскочил перед автомобилем неожиданно. Инспекторы ДПС заметили у водителя внешние признаки опьянения и направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило их подозрения. Добавим, ранее мужчину уже штрафовали за езду в нетрезвом виде, поэтому теперь ему грозит уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ.

Сейчас по факту ДТП проводится административное расследование. Полиция установит, на какой сигнал светофора двигались водитель и пешеход и степень виновности всех участников происшествия.

По правилам, за нетрезвую езду водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет, а за повторное нарушение – уже уголовная ответственность. ГИБДД просит граждан сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть полиции по телефону 02, в единую диспетчерскую службу «112» или ближайшим экипажам ДПС.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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