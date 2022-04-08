В Екатеринбурге прошла зарядка в поддержку Петра Яна (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня рано утром в «Сима-ленде» устроили очередной флешмоб. На сей раз в поддержку российского бойца из екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петра Яна. В воскресенье он выйдет в октагон против американца Алджамейна Стерлинга в рамках турнира UFC 273.

Зарядка в поддержку Петра Яна

В поддержку Яна собрались шесть тысяч человек, которые устроили совместную зарядку под песню Басты «Стволок за поясок», под нее чемпион UFC Пётр Ян выходит на свои поединки. Во время тренировки транслировали лучшие моменты выступлений бойца клуба «Архангел Михаил» в UFC, сообщили в пресс-службе клуба «Архангел Михаил».

Бой будет четвертым титульным в UFC в карьере нашего спортсмена. Победитель заберёт пояс чемпиона в легчайшем весе.

Напомним, первая встреча Яна и Стерлинга прошла в марте прошлого года и закончился дисквалификацией российского бойца. Тогда Петр нанес неумышленный запрещенный удар американцу и потерял пояс чемпиона. Изначально поединок-реванш должен был пройти осенью 2021 года, однако незадолго до боя американец снялся, сославшись на проблемы со здоровьем. Петр дрался с Кори Сэндхагеном, взяв титул временного чемпиона UFC.

Екатеринбург, Елена Сычева

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