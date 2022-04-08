Врачи ОДКБ прошли обучение в Институте мозга, чтобы спасать детей после реанимации

В Екатеринбурге первые выпускники программы обучения врачей на базе Клинического института мозга, которая проходит при поддержке Фонда святой Екатерины, уже стали применять полученные знания.

Мультидисциплинарная реабилитационная бригада отделения реанимации Областной детской клинической больницы закончила обучение только неделю назад, но уже сегодня перед ними стоит задача выходить маленького пациента, перенёсшего тяжелую пневмонию. У малыша диагностировали дыхательную недостаточность, у него возникли проблемы со снятием с искусственной вентиляции легких.

«На первый план в реабилитации пациента выходят дыхательные нарушения. Наши специалисты проводят дыхательную гимнастику, направленную на улучшение работы легких и бронхов, профилактику дыхательных нарушений. Для мобилизации пациента проводится стимуляция опорно-двигательного аппарата. После активной проработки выполняется растяжка мышц, в том числе и для дальнейшей вертикализации. Одна из главных манипуляций – оценка глотания для возможности кормления через рот», – комментирует работу специалистов заведующий отделением медицинской реабилитации ОДКБ Алексей Сафронов.

Наличие такой мультидисциплинарной бригады важно для реанимационного отделения, поскольку пациент, находящийся в реанимации больше 48 часов, рискует получить различные осложнения, в том числе синдром последствий интенсивной терапии. Подключение специалистов на раннем этапе позволяет профилактировать негативные последствия. Кроме того, в состав команды входит логопед, который проводит оценку нарушения глотания, что позволяет подобрать оптимальный способ питания. А также психолог, который оценивает эмоционально-когнитивное состояние и уровень сознания маленьких пациентов.

«Мы стараемся повышать квалификацию наших специалистов регулярно. Необходимо, чтобы специалисты осваивали новые методики, внедряли новые свои знания и непосредственно применяли их на практике. Последнее обучение бригада специалистов закончила 2 апреля в клинике Института мозга», – комментирует начальник отдела восстановительного лечения ОДКБ Виктория Цегельная.

Напомним, в Свердловской области запустили глобальную программу обучения врачей на базе Клинического института мозга. Эту площадку выбрали еще в сентябре прошлого года во время визита в Екатеринбург главного врача больницы № 40 в Коммунарке, главного анестезиолога-реаниматолога Москвы Дениса Проценко. Тогда его предложение о запуске пилотного проекта поддержал губернатор Евгений Куйвашев и учредители Фонда святой Екатерины.

Екатеринбург, Елена Сычева

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