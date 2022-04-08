Улицу Ключевскую на ВИЗе закроют на 5 месяцев второй год подряд

В Екатеринбурге для ремонта крупной тепломагистрали строители с 1 мая по 15 октября будут перекрывать разные участки улицы Ключевской на ВИЗе. Эта же улица была перекрыта все прошлое лето.

На первом этапе – с 1 мая по 17 июня – закроют движение от дома № 18/1 по Ключевской до улицы Токарей. В эти же даты планируются работы на улице Токарей до здания № 25 г на улице Красноуральской.

Второй этап – с 13 июня до 14 августа – от перекрестка Ключевская – Заводская до дома № 32/4. На перекрестке Ключевская – Токарей с 4 по 10 июля организуют реверсивное движение по нечетной стороне улицы Токарей. А с 11 по 17 июля – по четной стороне Токарей. Вероятно, в эти дни будут большие заторы в сторону Бебелевского моста.

Третий этап – с 11 июля по 15 октября – ремонт будет идти в районе улицы Красноуральской. Работники перекроют дорогу от Красноуральской, 25г, до Заводской, 29/3.

Вне зависимости от этапа на перекрестке Ключевской и Заводской будет ограничено движение с 18 по 31 июля. А на перекрестке Ключевской и Красноуральской – с 1 августа по 15 октября.

В прошлом году строители начали ремонт большой тепломагистрали. Все лето был перекрыт участок Ключевской от Пирогова и почти до Токарей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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