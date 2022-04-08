На Среднем Урале открылся новый железнодорожный виадук (ФОТО)

В Красноуфимском районе Свердловской области открылось движение по новому железнодорожному виадуку, который существенно увеличит скорость и безопасность движения грузовых и пассажирских составов по участку Транссиба.

Как сообщили в ДИПе, новый виадук расположен параллельно старинному железнодорожному мосту 1918 года постройки на перегоне Пудлинговый – Чёрная Речка. Сегодня движение поездов переключили со старого виадука на новый.

«Крупные капиталоемкие инфраструктурные проекты вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, создают новые рабочие места и увеличивают налогооблагаемую базу. Только за 2021 год инвестиционные вложения компании ОАО «РЖД» на территории Свердловской области составили около 18 миллиардов рублей», – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, выступая на открытии виадука.

Введение виадука в эксплуатацию повысит пропускную способность железнодорожной инфраструктуры, увеличит скорость движения поездов до 90 километров в час и вес грузовых составов на направлении между центральными районами России, Сибирью и Дальним Востоком.

«Одним из ключевых факторов производственной эффективности станет максимальная загрузка мощностей новых локомотивов «Ермак» при организации тяжеловесного движения с использованием инновационных вагонов с повышенной грузоподъёмностью», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Реализация проекта началась в 2018 году. При строительстве применялись современные технологии и инновационные материалы. Строители и проектировщики учли все экологические требования. Пролетные строения, установленные на железобетонных опорах высотой более 30 метров, изготовлены из инновационной атмосферостойкой стали. Длина виадука с учётом подходов составляет 1,3 километра.

Строительство нового виадука на участке Транссибирской магистрали реализовано в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по строительству и реконструкции искусственных сооружений.

Красноуфимск, Елена Владимирова

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