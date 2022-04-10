Дана Уайт: «Судьи накосячили, я бы отдал победу Яну»

Президент UFC Дана Уайт высказался о судействе во время поединка между российским бойцом Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом. «Я думаю, что судьи накосячили. Я отдал 3:2 в пользу Петра Яна. Видимо все зависит от того, как они рассудили первый раунд. Я думаю, что реванш Стерлинга и Яна мы будем делать. Петр сильный боец, и этот бой от него не уйдет. Мы сделаем бой Стерлинг – Диллашоу», – заявил Уайт.

Напомним, со-главный бой UFC 273 между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом закончился победой Стерлинга раздельным решением судей, российский боец объявил, что у него украли победу, и потребовал реванш.

Отметим, что один из судей поединка за последнее время подвергался критике со стороны болельщиков и спортсменов за крайне спорные решения. Речь идет об Элисео Родригесе, который дебютировал в качестве рефери в 2011 году, работал на боях в Bellator, WSOF и PFL. Однако в течение семи лет – с 2015 по 2020 год – он вообще не принимал участия в судейской деятельности, а за 2021 отработал только на 15 поединках, двое других судей, Сэл Д'Амато и Крис Ли, только в текущем году отработали 51 поединок, а в 2021 – 180 боев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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