Температура выше нормы: в Екатеринбурге и области задержится тепло

На этой неделе в Свердловской области наконец-то будет по-весеннему тепло: до среды температура будет +8...+14 °C, что выше климатической нормы на 2-4 градуса. В четверг и пятницу может потепелеть до +17 °C.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии, снежный покров за последнюю неделю уменьшился на 10-20 сантиметров, на юге его уже нет. В Екатеринбурге 11 апреля будет +9 ...+14 градусов, ночью – +2 ...+3. Во вторник и среду днем +8 ...+13 °C.

Из-за отсутствия осадков в регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности (условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе). В Екатеринбурге предупреждение пока действует до 20 часов 12 апреля. В ночь с 12 на 13 апреля может пройти небольшой дождь.

По долгосрочному прогнозу «Гисметео», осадки будут и во второй половине недели: в четверг, пятницу и воскресенье. Зато будет тепло: в четверг – до +15, в пятницу – до +17 °C. Немного похолодает к концу недели (до +5), но ненадолго.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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