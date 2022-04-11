Байкер из Шали погиб в ДТП. Его подруга серьезно пострадала (ФОТО)

Мотоциклист из деревни Колпаковка Шалинского района Свердловской области погиб в ДТП после выезда на встречную полосу. Его пассажирка получила тяжелые травмы.

Как сообщили в областном УГИБДД, 34-летний мужчина на мотоцикле «Минск 112» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном Альмера». Мотоциклист погиб на месте. Его 28-летняя пассажирка – с признаками опьянения – госпитализирована с переломом таза, сочетанной травмой, сотрясением головного мозга. Во время поездки пара была без шлемов. Водитель легковушки не пострадал.

Мотоциклист жил в поселке Колпаковка Шалинского района, водительских прав у него не было. Его подруга пояснила, что до поездки они были в гостях у ее мамы, где выпили 1,5 литра пива, после чего поехали к друзьям. Водитель «Ниссана» также живет в Колпаковке, водительский стаж – 36 лет. Мужчина рассказал, что ехал по улице Привокзальной и вдруг увидел, что навстречу ему движется мотоцикл с выключенными фарами. Он попытался уйти от столкновения вывернув руль вправо, но аварии избежать не удалось.

Личности участников ДТП установлены, мотоцикл помещен на спецстоянку. Установлено, что водитель автомобиля «Ниссан Альмера» был трезв. Был ли пьян погибший мотоциклист, покажет экспертиза.

Фото предоставлено УГИБДД по Свердловской области

Шаля, Елена Владимирова

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