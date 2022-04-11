Уральские ученые придумали альтернативу швейцарскому «Солкосерилу», на очереди – немецкий «Пантенол»

Химики и биологи Уральского федерального университета синтезировали вещество для регенерации поврежденной кожи, которое в виде мази оказалось эффективнее и действеннее зарубежных аналогов. Ученые готовы доказать, что процесс заживления ран с новым препаратом проходит быстрее.

«Линейные раны (модель бытовых порезов или послеоперационных воздействий) наш препарат заживлял лучше. При этом с меньшим воспалением в области ранения, поверхность раны закрывалась быстрее. Благодаря стимулирующему влиянию вещества на клетки в более короткие сроки происходило восстановление нормального строения кожи без жестких рубцов, – рассказал заведующий анатомо-физиологической экспериментальной лабораторией УрФУ Сергей Хацко. – Обычно после порезов на поверхности кожи остаются шрамы. У животных, которых мы лечили нашим препаратом, они были менее заметны, чем, например, у тех, кого мазали «Солкосерилом» (популярная ранозаживляющая мазь швейцарского производства)».

Как пояснили авторы разработки, в основе препарата – гетероциклическое соединение класса триазолотиадиазина. Основное влияние оно оказывает на клетки соединительной ткани, активно синтезирующие коллаген во время процесса заживления и образования нового слоя кожи на месте раны. Мазь на основе нового активного вещества проста по составу и помимо него включает в себя только димексид – растворитель для соединения, улучающий проникающие свойства препарата, и мазевую основу – вазелин или ланолин.

«Солкосерил» сделан на основе вазелина, поэтому для чистоты сравнения эффекта мы брали за основу вазелин. Мы оценивали действие препарата с помощью четырех групп лабораторных крыс. Первая группа не подвергалась лечению, раны животных второй группы мы мазали чистым вазелином с димексидом, чтобы выяснить, как будет протекать процесс заживления раны без активных веществ. Третьей группе на рану наносили наш препарат, четвертую лечили «Солкосерилом». Препарат показывает отличные результаты в регенерации кожи уже на седьмые сутки после начала лечения, при этом он уменьшает воспалительные процессы, способствует быстрому закрытию поверхности раны», – пояснила старший преподаватель департамента биологии и фундаментальной медицины УрФУ Ирина Петрова.

Отметим, что над созданием мази ученые работают больше трех лет, сейчас все исследования завершены, идет стадия патентования способа получения мази и применения активного вещества для использования в качестве основы ранозаживляющих лекарственных препаратов.

В УрФУ анонсировали еще одну разработку исследовательской группы университета – препарата, который может стать альтернативой немецкому «Пантенолу». Ученые вскоре опубликуют доклинические исследования по противоожоговой эффективности вещества.

Екатеринбург, Елена Сычева

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