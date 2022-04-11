Екатеринбуржец отсудил у застройщика 300 тысяч рублей за задержку ключей от новой квартиры

Житель Екатеринбурга взыскал с застройщика более 300 тысяч рублей за позднюю передачу квартиры в новом доме. Для этого потребовалось два судебных решения.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, мужчина заключил договор участия в долевом строительстве с компанией ООО «Инвест Строй Урал» в марте 2018 года. По договору он должен был получить трехкомнатную квартиру в новом жилом доме не позднее 31 декабря 2020 года. Будущее жилье стоило более 8 миллионов рублей. Однако застройщик сорвал сроки и передал квартиру на несколько месяцев позже. В июне 2021 года екатеринбуржец подал претензию о выплате неустойки, которую в компании проигнорировали. Тогда мужчина пошел в суд. В первой инстанции судья признала правоту покупателя жилья.

Ленинский районный суд постановил взыскать с «Инвест Строй Урал» неустойку в размере 170 тысяч рублей и штраф в 40 тысяч рублей. Но мужчина требовал больше денег за невыполнение условий договора. По его мнению, при расчете неустойки суд руководствовался ставкой в размере 4,25%, а не 5%, которая действовала на тот момент. Он подал апелляцию в Свердловский областной суд, где просил увеличить сумму неустойки и штрафа. Коллегия по гражданским делам облсуда согласилась с доводом апелляционной жалобы. В итоге решение Ленинского райсуда было изменено: ООО «Инвест Строй Урал» обязан выплатить клиенту 250 тысяч рублей неустойки и 60 тысяч рублей штрафа в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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