«Не могу записаться к врачу уже полгода», – уральцы накануне визита Мурашко завалили чиновников жалобами

Завтра в Екатеринбург приедет министр здравоохранения Михаил Мурашко, он выступит на форуме «Здравоохранение Урала», тема главного заседания – «Контроль качества медицинской помощи как эффективный инструмент развития региональной системы здравоохранения».

В Свердловской области в марте появились чаты, которые призваны сделать здравоохранение ближе к народу и доступнее – в телеграме любой желающий может задать вопрос о записи к врачу или на исследования, стандартах медпомощи и так далее. Уральцев призывают жаловаться на хамящих медработников, навязанные платные услуги, отсутствие льготных лекарств и другие проблемы в здравоохранении. Правда, большинство обращений свидетельствуют о том, что люди попросту не могут попасть к нужному специалисту или сдать анализы, потому что нет талонов.

Например, в чате «Южный. Здоровье», в котором на вопросы людей отвечают специалисты медучреждений Южного управленческого округа, жалуются в основном на невозможность записаться на приём. «Городская больница Каменска-Уральского, невозможно попасть к узким специалистам: гастроэнтерологу, кардиологу, эндокринологу. Летом 2021 года обращалась с письмом в Администрацию президента РФ по вопросу работы медучреждений. Ответ: укомплектованность врачебными кадрами по занятым должностям составляет 96%. Проводятся мероприятия по привлечению квалифицированных специалистов.... Но получается, что в 2022 году лучше не стало, а даже с узкими специалистами – сложнее», – пишет Раиса К.

Аналогичные обращения поступают от жителей Березовского, которые жалуются на невозможность записать детей к врачам и на исследования. В чате «Восточный. Здоровье» обращений пока меньше, но люди также пишут о сложностях с записью к хирургу в Туринске, на ФГС в Тавде (людям предлагают делать платно или ехать в Ирбит). В чате «Северный. Здоровье» жалуются на отсутствие кардиологов в Ивделе и Североуральске – людей отправляют в Екатеринбург. В «Горноуральский. Здоровье» уральцы рассказывают о невозможности попасть на рентген и УЗИ. В «Западный. Здоровье» жалуются на сложности с записью к неврологам, стоматологам в Ревде и Дегтярске.

Екатеринбург, Елена Сычева

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