Сайт Свердловской филармонии упал от наплыва желающих купить абонементы

Любители классической музыки жалуются, что не могут купить абонементы в Свердловскую филармонию, которые поступили в продажу сегодня утром. От наплыва посетителей сайт учреждения частично перестал работать и при попытке оплатить абонемент выдает ошибку 504.

«Сегодня утром открылась продажа некоторых абонементов. По опыту, их раскупают очень быстро, поэтому мы попытались купить абонемент «Музыка для души» сразу в 10 часов. Но ничего не получилось. Сайт работает, но при попытке купить абонемент выдает ошибку 504», – рассказала жительница Екатеринбурга Светлана.

В филармонии сообщили, что проблема действительно есть. «Ой, мы сами ничего не можем сделать. Ребята-программисты решают проблему, скоро должно заработать. Вы обновляйте страницу почаще», – посоветовали в отделе заботы о слушателях.

После 11 часов на сайте филармонии появилось объявление: «В связи с проведением технических работ продажа билетов на сайте филармонии приостановлена до 12:00 12 апреля».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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