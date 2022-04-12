Гордума отдала землю у Калиновского под строительство логистического центра

Сегодня депутаты Екатеринбургской думы на очередном заседании утвердили изменения в правила землепользования и застройки. Самой существенной поправкой стал перевод земельного участка рядом с поселком Калиновский из зоны жилой застройки под строительство транспортно-логистического центра «Уральский».

Перед депутатами выступил начальник департамента архитектуры мэрии Алексей Храмов, который ответил на их вопросы, в частности, объяснив, почему на этой территории так и не появилось новое жилье. Чиновник пояснил, что под жилье этот участок отвели еще в 2015 году, когда город переживал строительный бум. Но на этот конкретный участок так никто и не зашел, поскольку строить там новые инфраструктурные сети было очень дорого. А у логистического центра есть инвестор, готовый вкладываться в проект уже сейчас. В будущем ТЛЦ начнет приносить доход в местный бюджет.

Некоторые депутаты от КПРФ высказали опасения, что со временем логопарк разрастется и зайдет в соседнюю жилую зону, но Храмов заверил, что этого не произойдет.

Депутат-застройщик Владимир Крицкий авторитетно заявил, что любое большое строительство всегда начинается с того, что кто-то за, а кто-то против. Но если смотреть на ситуацию объективно и всесторонне, то если ТЛЦ не построят в Екатеринбурге, его построят в другом регионе, «а мы будем со слезами смотреть на налоги, которые проходят мимо нас».

Председатель комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников напомнил, что в прежние века города создавались на пересечении крупных торговых путей. В советское время они росли вокруг заводов – по большей части закрывшихся в последние годы. Депутат напомнил коллегам о печальной судьбе американского города-банкрота Детройта, и намекнул, что то же самое может грозить и Екатеринбургу. А вот строительство ТЛЦ позволит мегаполису двигаться в нужном направлении, даст ему толчок к развитию. «Никто нам пирожки не принесет, надо самим крутиться», – подытожил Александр Колесников.

Большинство жителей окрестных территорий уже тоже согласились со строительством логопарка. Например, председатель ТОС «Калиновский» Сергей Гончаров заявил: «Этот проект важен для всего Екатеринбурга. Да, сейчас для местных жителей он неудобен, есть опасения насчет экологии. Но если разобраться, ничего страшного для озера Шарташ не произойдет. В будущем же ТЛЦ принесет городу новые рабочие места, финансовые поступления и, я надеюсь, поможет сдержать рост цен на товары. К тому же владельцы ТЛЦ обещали реконструировать улицы в микрорайоне Калиновском, построить новые социальные объекты и благоустроить его. И, кстати, вместо вырубленных деревьев обещали посадить новые».

В результате за решение о переводе земли в другую категорию проголосовали 28 депутатов, против – один, трое – воздержались.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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